Paris 2024 : la boxe et l'haltérophilie absents des JO ?

Thomas Bach, le président du CIO, s’est dit inquiet par les «problèmes de gouvernance» dans la boxe et l’haltérophilie. De quoi ne pas les voir aux JO de Paris 2024 ?

En proie aux scandales de corruption, la boxe pourrait se retrouver en sursis tout comme l’haltérophilie, a confié le patron du Comité International Olympique sur France Info ce jeudi.

«Nous nous faisons du souci pour ces deux sports car, dans ces fédérations, il y a de grands problèmes de gouvernance, a confié Thomas Bach. C'est pourquoi nous surveillons la situation de très près et nous prendrons une décision le plus tôt possible dans l'intérêt des athlètes.» Cela fait un moment que ces deux disciplines sont pointées du doigt par leurs problèmes récurrents aux JO.

La boxe a connu un nouveau rebondissement avec le fameux rapport Richard McLaren sorti fin septembre dans lequel plusieurs soupçons de triche et trucages sont évoqués notamment la finale entre Tony Yoka et Joe Joyce aux JO de Rio 2016.

L’haltérophilie de son côté connaît une crise similaire avec de nombreux positifs au dopage.

