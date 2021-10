«Paris n’est pas une équipe», «Mbappé ne fait pas assez» : Zlatan Ibrahimovic tacle sèchement le PSG

Zlatan Ibrahimovic n’a jamais sa langue dans sa poche. Encore moins quand il s’agit d’évoquer la PSG, où il a évolué pendant quatre saisons entre 2012 et 2016. Et cinq ans après son départ, le buteur suédois n’a pas été tendre, ce dimanche, avec son ancien club ainsi que Kylian Mbappé, qu’il estime capable de faire beaucoup mieux.

Même depuis l’Italie et Milan, où il est retourné après ses expériences à Manchester United et à Los Angeles qui ont suivi son passage à Paris, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) garde un œil sur le club de la capitale, dont il estime être l’un des principaux artisans de son évolution depuis le début de l’ère qatarie. «Quand le PSG a été racheté (en 2011, ndlr), j’ai été l’un des premiers à signer (à l’été 2012). Et je suis très fier. Sans moi le PSG ne serait pas devenu ce qu’il est. Certains pensent que je suis venu pour l’argent, la ville, la vie. Non, je suis venu, et tout a changé», a lancé l’attaquant avec son franc-parler légendaire au micro de Téléfoot.

Il considère d’ailleurs qu’à son époque son équipe était meilleure que celle actuelle. «Est-ce que je trouve l’équipe d’aujourd’hui plus forte que celle de mon époque ? Non, car nous étions une équipe», a-t-il confié. «Aujourd’hui, ce n’est pas une équipe. Je ne dis pas qu’elle n’est pas forte, mais qu’elle est moins bonne que la nôtre à l’époque», a ajouté Ibrahimovic, qui a remporté sous les couleurs parisiennes quatre titres de champion de France, trois Trophées des champions, deux Coupes de France et autant de Coupes de la Ligue.

L’international suédois, auteur de 156 buts en 180 matchs avec Paris, a également donné son avis sur Kylian Mbappé, meilleur joueur parisien de ce début de saison. Et s’il a fait part de son admiration pour le champion du monde 2018, il le croit capable de faire encore mieux et l’exhorte à se sublimer davantage. «J’adore Mbappé mais il ne fait pas assez. Il peut devenir si fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang, qu’il marche sur le feu. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et tu seras meilleur», a déclaré «Ibra».

L’ancien parisien a enfin évoqué l’arrivée de Lionel Messi, qu’il a côtoyé lors de sa saison passée à Barcelone (2009-2010). Et pour lui, l’Argentin, qui était en fin de contrat avec le Barça, a fait le bon choix. «C’est un bon challenge pour Messi, a-t-il assuré. Il va essayer quelque chose de nouveau après une très longue période à Barcelone et il arrive dans un club très ambitieux et qui veut gagner et qui est toujours dans une forme d’ascension». Reste à savoir si le sextuple Ballon d’or va réussir à emmener le PSG sur le toit de l’Europe. Ce que Zlatan Ibrahimovic n’est pas parvenu à faire.