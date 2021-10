Vidéo : l’imparable soumission de Glover Teixeira pour entrer dans l'Histoire de l'UFC

Tout vient à point à qui sait attendre. Agé de 42 ans depuis jeudi dernier, Glover Teixeira s’est emparé, samedi soir, à Abou Dhabi, de la ceinture des lourds-légers par soumission sur le tenant Jan Blachowicz lors de l’UFC 267.

Sa précédente tentative, contre Jon Jones en avril 2014, s’était soldée par un échec. Mais ce nouveau combat, sept ans plus tard, a enfin été le bon pour le Brésilien. Et il n’a pas traîné. Alors qu'il avait déjà envoyé Blachowicz au sol au début du premier round, il a maîtrisé son adversaire polonais de 38 ans par étranglement arrière dès le deuxième round.

Avec cette ceinture, Glover Teixeira est devenu le plus vieux combattant de l’histoire de l’UFC à être champion pour la première fois et le deuxième combattant le plus âgé à remporter un titre UFC, après Randy Couture (45 ans et quatre mois). «N’abandonnez jamais vos rêves. Peu importe ce que les gens disent, ne les écoutez pas. Ils vont vous rabaisser. N’écoutez pas ces gens négatifs. Croyez en vous», a-t-il lancé après sa victoire, toujours déterminé à combattre et à défendre sa ceinture. «Je vais continuer à casser les codes», a-t-il confié.

Son succès a été salué comme il se doit par Dana White. «Ce gars n’a jamais abandonné. Toute l’adversité à laquelle il a été confronté dans sa carrière et ici, à 42 ans, quelques jours après son anniversaire, il remporte le titre», a déclaré le président de l’UFC.

Plusieurs stars de l’UFC ont également réagi. A commencer par Conor McGregor. «Juste incroyable ! Quel sport !», s’est-il enthousiasmé sur Twitter. Francis Ngannou a également commenté la victoire du nouveau champion des lourds-légers. «Glover Teixeira est comme un bon vin, plus il vieillit, plus il s’améliore. Cet homme est incroyable !!! Félicitations champion». «Félicitations au champion @gloverteixeira, c’est incroyable à voir», a posté pour sa part Kamaru Usman. Parmi ces grands noms, le respect est unanime.

