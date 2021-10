Benoît Saint-Denis, ex-forces spéciales, avant l'UFC 267 : «Je veux marquer de mon empreinte l’UFC»

La France va le découvrir. Révélation hexagonale du MMA, Benoît Saint-Denis (invaincu en carrière) va disputer son premier combat à l’UFC samedi à Abou Dhabi. Pour CNEWS, l’ancien des forces spéciales s’est confié avant ce grand rendez-vous.

C’est le nouveau venu dans la Ligue des champions du MMA. Passé notamment par le Brave CF dernièrement, Benoît Saint-Denis, natif de Nîmes, présente un bilan de 8-0 en carrière. Il fera ses débuts face à Elizeu Zaleski dos Santos lors du bouillant UFC 267.

Est-ce qu’il y a une pression à l’approche de ce premier combat à l’UFC ?

Je dirai que non. Je me sens bien. Ils prennent soin des athlètes. Avec le Brave, j’avais déjà l’habitude de ces conditions même si là, avec l’UFC, on est sur quelque chose d’un peu plus dantesque. Même si on est sur quelque chose de plus fort en termes de médiati

sation, de pression médiatique aussi. Mais je m’étais déjà préparé. C’était un objectif l’UFC à moyen terme donc je m’étais déjà préparé mentalement.

Vous allez découvrir la prestigieuse UFC. Qu’est-ce que cela représente ?

L’entrée à l’UFC, c’est le début d’une grande carrière, d’une nouvelle aventure. C’était mon premier objectif fixé. Je voulais poser mes valises là-bas et pouvoir y faire mes preuves, combattre avec les meilleurs et prouver que j’ai ma place parmi eux. Il faut avancer étape, j’ai envie d’être là pour y rester et marquer de mon emprunte l’UFC et faire une jolie carrière.

Vous avez commencé le MMA en 2019 seulement…

C’est allé très vite. J’ai été bien coaché, bien entouré. Daniel Woirin, mon entraîneur, m’a pris en main en janvier 2019 et en février, on a fait notre premier combat pro. Puis, on a enchaîné les victoires. On a pris des risques. Je me suis retrouvé assez rapidement au Brave, qui est une bonne organisation. C’est beaucoup de fierté. Je m’étais fixé comme objectif d’entrer à l’UFC en deux-trois ans pour y combattre et y gagner ma vie. Lorsque j’ai quitté les forces spéciales, je suis passé de 2000-2500 euros net à plus rien, enfin au chômage. Alors je me suis dit : j’ai deux ans de chômage, j’ai deux ans pour réussir à intégrer une organisation qui me donnera une visibilité et un moyen de vivre et d’avoir une situation sociale qui me permettra de me focaliser uniquement sur l’entraînement.

Comment s’est passé la transition entre forces spéciales et sports de combat ?

J’ai repris les sports de combat via le ju-jitsu en 2017. Fin 2017, j’ai commencé le pied-poing et j’ai rapidement été pris par la passion. Je m’entrainais deux, trois fois par semaine. Puis je me suis dit pourquoi ne pas tenter le MMA vu qu’il se rapproche des disciplines que j’aime. J’en suis tombé amoureux. J’ai fait des sélections pour la Venum Team Elite, j’ai été sélectionné.

Votre surnom est «God of War». Pourquoi ?

Car je vis une vie de guerrier. Comme je fais la guerre depuis ma majorité, je voulais garder un peu ce «fighting spirit». Donc ce côté philosophique de guerrier. Peu importe ce qu’il arrive, je garde cette philosophie. Le MMA me permet de m’exprimer au mieux.

Que représentent vos tatouages ?

J’en ai qui représente la force spéciale à laquelle j’ai appartenu. J’en ai un pour le club de Ju-jitsu brésilien qui m’a fait prendre goût aux sports de combat. Et j’ai la croix des Templiers parce que les Templiers, ça me parlait. Je suis Chrétien et quand l’ordre des Templiers a été créé leur fonction initiale, c’était de sécuriser le pèlerinage de ceux qui allaient en Terre-Sainte depuis l’Europe jusqu’à Jérusalem. Et étant donné que le groupe auquel j’ai appartenu a fait la sécurité de François Hollande quand il est venu au Mali et que les forces spéciales sont généralement employées pour la sécurité des hautes personnalités françaises, j’ai beaucoup aimé donc je l’avais fait.

