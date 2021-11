Equipe de France de hand : Valentin Porte désigné capitaine

C’est tout sauf une surprise. Déjà vice-capitaine des Bleus, Valentin Porte (31 ans, 151 sélections), a été nommé, ce mardi 2 novembre, capitaine de l’équipe de France de handball. Il succède à Michaël Guigou qui a mis un terme à sa carrière internationale à l’issue des JO de Tokyo, où les Tricolores ont décroché la médaille d’or.

«C’est une grande joie et un grand honneur que me fait le staff de l’équipe de France», s’est réjoui Valentin Porte qui a néanmoins pris le temps de la réflexion avant d’accepter d’hériter du brassard. «Je n’ai pas dit oui tout de suite. J’ai beaucoup réfléchi et échangé avec mes partenaires. Et quand j’ai senti la confiance qu’ils avaient envers moi, ça m’a conforté dans l’idée de relever ce défi», a indiqué celui qui est déjà le capitaine de l’équipe de Montpellier depuis plus de deux ans.

«Il démontre une forme d’exemplarité qui le caractérise au quotidien», a justifié, de son côté, son sélectionneur Guillaume Gille. Et d’ajouter : «C’est un choix de continuité. A l’époque Valentin était déjà au soutien de Mika». Et dans sa tâche, il sera lui épaulé par le joueur du PSG Luka Karabatic. «Luka, c’est quelqu’un pour qui j’ai beaucoup d’affection, on a été champions d’Europe ensemble en 2014, on était tous les deux les petits nouveaux», a confié Valentin Porte.

Et ce dernier étrennera son nouveau statut, à partir de ce week-end, lors de la Golden League avec des matchs contre le Danemark (samedi à 14h15), puis la Norvège (dimanche à 16h45). Lui et les Bleus seront ensuite attendus en Hongrie et en Slovaquie en janvier pour le champion d’Europe. Pour le premier trophée de Valentin Porte en tant que capitaine ? «Je rêve de soulever un trophée en tant que capitaine, ce qui ne m’est encore jamais arrivé, a-t-il lancé. Nous allons tous faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible.» Rendez-vous dans un peu plus de deux mois.