Photos : le nouveau maillot des Bleus aurait fuité

L’équipe de France n’est pas encore qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar. Mais les Bleus, champions du monde en titre, auraient déjà leur maillot pour la compétition, selon le site Footy Headlines, spécialiste en matière de nouveaux maillots.

Ce n’est qu’une prédiction avec les informations récoltées. Mais le site se veut confiant et estime que le résultat final sera ressemblant à 75%. Ainsi, la future tunique des Tricolores (maillot home) aura le bleu marine comme couleur dominante. Si ce nouveau maillot compotera de fines zébrures horizontales dans un bleu un peu plus clair, la rayure rouge, présente au milieu du maillot actuel, devrait disparaître. Le col restera, lui, rond.

L’un des principaux changements concernent également la couleur des logos de l’équipementier et de la FFF, mais aussi des deux étoiles ainsi que du numéro. Ils sont pressentis pour être dorés en référence au titre de champion du monde que les hommes de Didier Deschamps vont tenter de défendre lors de ce Mondial 2022 (21 novembre au 18 décembre 2022). Des changements pourraient toutefois être apportés à ce maillot avant sa présentation et sa sortie qui devraient avoir lieu au début de l’été 2022 au plus tard.

Voici à quoi devrait ressembler le maillot de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022.



@Footy_Headlines pic.twitter.com/fNnTROtNB6 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 2, 2021

Mais pour porter ce maillot au Qatar, Hugo Lloris et ses coéquipiers, vainqueurs de la Ligue des nations en octobre, vont devoir valider leur billet. En tête de leur groupe avec 12 points, ils n’ont besoin que de deux points, lors de leurs deux ultimes matchs contre le Kazakhstan (13 novembre) et en Finlande (16 novembre), pour s’assurer la première place de leur poule et entériner leur qualification. Et ils seront certains d’être qualifiés avant même leur déplacement en Finlande en cas de victoire lors de la venue des Kazakhs au Parc des Princes.