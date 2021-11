Tottenham : Le joueur danois Pierre-Emile Hojbjerg a sauvé la vie d’un supporter victime d’un malaise cardiaque

Un geste héroïque. A l’issue de la lourde défaite subie par Tottenham contre Manchester United (0-3), samedi dernier, Pierre-Emile Hojbjerg est venu en aide à un supporter des Spurs victime d’un malaise cardiaque en quittant le stade, a rapporté, ce mercredi, le Daily Mail.

Après la déconvenue face au Red Devils, qui a coûté sa place d’entraîneur à Nuno Espirito Santo, remplacé en début de semaine par Antonio Conte, le milieu de terrain danois s’est engouffré dans sa voiture pour regagner son domicile. Mais à sa sortie du parking, il a aperçu un homme en train de faire un malaise.

EXCL: Tottenham's Pierre-Emile Hojbjerg hailed as a 'hero' after rushing to help collapsed man outside stadium on Saturday night https://t.co/Sx6VZKcEBg

— MailOnline Sport (@MailSport) November 3, 2021