Transat Jacques-Vabre : Tout ce qu’il faut savoir sur la 15e édition

Le départ de la 15e édition de la Transat Jacques-Vabre aura lieu ce dimanche 7 novembre. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette course à la voile en double, sans escale et sans assistance.

Où a lieu le départ ?

Comme depuis sa création, la Transat Jacques-Vabre, aussi appelée Route du Café, partira du port du Havre pour un parcours long de 4.600 milles pour les Class40, de 5.800 milles pour les IMOCA et Ocean Fifty, et de 7.500 milles pour les Ultim 32/23. «L’objectif, c'est que tout le monde passe le même temps en mer», a indiqué le directeur de course Francis Le Goff. La volonté des organisateurs est également de permettre une arrivée groupée entre les vainqueurs de chaque classe.

A quelle heure ?

Le départ de cette 15e édition sera donné à 13h27 précise. Un horaire voulu par les organisateurs pour coller au mieux avec les journaux télévisés afin qu’ils puissent diffuser le départ. Ils ont ainsi le temps d’évoquer les titres, dérouler l’actualité et diffuser leurs reportages avant d’arriver pour voir les bateaux s’élancer. «Ça permet de finir les journaux sur une belle note», a expliqué Francis Le Goff.

Combien de skippers sont engagés ?

Au total, ce sont 79 bateaux et 158 skippers hommes et femmes qui vont s’élancer depuis Le Havre. Quatre types de classe de bateaux sont engagés (Ultim, Ocean Fifty, Imoca, Class 40) donnant lieux à quatre classements différents.

Où et quand est prévue l’arrivée ?

Les vainqueurs de chaque classe sont attendus dans deux semaines dans la baie de Fort-de-France en Martinique, qui accueille l’arrivée pour la première fois dans l’histoire de la course créée en 1993. Les deux précédentes arrivées avaient eu lieu à Salvador de Bahia au Brésil, mais le pays est particulièrement touché par la pandémie de Covid-19, contraignant les organisateurs à changer de lieu d’arrivée.