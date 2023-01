Voile : qu'est-ce que le Pot au Noir ?

Passage de plusieurs courses à la voile, comme le Vendée Globe, le Pot au Noir, situé dans l'océan Atlantique, est l'un des endroits les plus redoutés par les navigateurs.

Les skippers redoutent la traversée de cette zone. Situé dans l'océan Atlantique au nord de l’équateur entre l’Afrique centrale et l’Amérique du Sud, où les alyzés de l'hémisphère nord et ceux du sud se tamponnent, le Pot au noir, aussi appelé «zone de convergence intertropicale», est tout aussi imprévisible que piégeux.

Car les conditions météorologiques y sont incertaines et rapidement changeantes. A cet endroit, se forment de gros nuages noirs et le vent peut y être très violent et garni de fortes pluies ou, bien au contraire, être complétement inexistant. Une véritable loterie pour les navigateurs, qui peuvent ne pas être toujours logés à la même enseigne.

Et alors que les marins se font réguliérement piéger par le passage de cet obstacle, le passage du Pot au noir peut déterminer le classement final d'une course.