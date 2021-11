Barça : Xavi présenté au Camp Nou sous fond d'insultes au PSG

Xavi Hernandez, nouvel entraîneur du FC Barcelone, a été présenté lundi au Camp Nou. Les fans catalans l'ont acclamé mais aussi insulté…le PSG.

Émotion et ambitions. Devant les 10.000 fans barcelonais présents, celui qui a quitté son poste de technicien du club qatari d’Al-Sadd pour rentrer «à la maison» sait la mission qui l’attend. «Je reviens à la maison, je sais que c'est compliqué, économiquement et footballistiquement», a expliqué Xavi.

«Aujourd'hui est un jour historique pour le Barça», s'est réjoui le président du club Joan Laporta, soulignant que Xavi arrive «au moment où le club en a le plus besoin.»

L'ancien milieu de terrain, qui a remporté de nombreux titres en tant que joueurs avec notamment ses accolytes Lionel Messi et Andrés Iniesta, a pu se rendre compte de l'ampleur du chantier qui l'attend, à son retour sur le sol catalan samedi, en suivant le match des Catalans sur la pelouse de Vigo : menant 3-0 à la mi-temps, les Barcelonais ont fini par concéder le match nul 3-3 en toute fin de partie.

Des insultes au PSG

«Il n'y a pas besoin d'être dur, il faut se plier aux règles. Quand je jouais et qu'il y avait des règles dans le vestiaire ça marchait bien. Quand il n'y en avait pas, ça ne marchait pas bien. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'ordre, a-t-il souligné. Ici, on ne peut pas faire match nul ou perdre, nous sommes le Barça, nous sommes le meilleur club du monde. Nous devons gagner chaque match.»

Pur produit de la Masia, le centre de formation barcelonais, et élève de Pep Guardiola durant sa carrière, Xavi a insisté sur «l'ADN Barça», fait de «jeu de possession, de pression haute», qui ont fait le succès du club alors qu'il était sur le terrain. «Je connais le club, les joueurs, l'entourage du club, il y aura des critiques, a estimé Xavi. C'est le club le plus difficile du monde car il faut bien jouer et gagner, il faut convaincre.»

GRITOS DE "P*TA PSG" durante la presentación de XAVI.





A noter que durant sa présentation des insultes à l'encontre du PSG, souvent pointé du doigt comme le club coupable des problèmes catalans depuis le transfert de Neymar et désormais de Lionel Messi, ont été entendues et notamment des «P*TA PSG» comme l'a indiqué El Chiringuito.

Pour le premier match de son nouvel entraîneur, le Barça affrontera l'Espanyol Barcelone pour un derby le 20 novembre avant un match décisif en Ligue des champions contre Benfica le 23.