Tyson Fury critique Manchester United et compare les Red Devils à Deontay Wilder

Supporter de Manchester United, le boxeur Tyson Fury n’a pas bien vécu la défaite de son équipe contre le voisin City (0-2), samedi.

Un coup de pression. Le champion du monde WBC des poids lourds n’a pas du tout goûté ce nouveau revers des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer lors de la 11e journée de Premier League. Une nouvelle défaite cette saison qui pousse les coéquipiers de Cristiano Ronaldo hors du Top 5.

«Après la défaite d’aujourd’hui contre City, il me semble juste de dire que United a subi une pire raclée que ce que Deontay Wilder a pu prendre lors de tous ses combats contre moi, a lancé Tyson Fury sur son compte Instagram. Nous nous sommes absolument écrasés là-bas, et je pense que c’est en partie parce que, les joueurs – sans vouloir manquer de respect à aucun d’entre vous –, il ne me semble pas que vous creusiez profondément pour essayer de remporter ces matchs.»

Né à Wythenshawe dans la banlieue sud de Manchester, le «Gypsy King» (33 victoires, 1 nul), qui rêve d’unifier toutes les ceintures de la catégorie reine de la boxe, a l’habitude de suivre son équipe de cœur. Il s’était d’ailleurs rendu à Old Trafford il y a quelques semaines. Que les joueurs se méfient, s’ils continuent sur ce rythme, Fury pourrait venir dans les vestiaires pour leur remonter les bretelles.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec le podcast L'Arène