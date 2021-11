Vidéo : l'incroyable discussion en plein combat entre Canelo et Caleb Plant

Lors de leur combat samedi à Las Vegas, Saul «Canelo» Alvarez et Caleb Plant ont été surpris en pleine discussion. Une scène qui a été capturée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Battu au 11e round par le Mexicain, le boxeur américain a entrepris une petite conversation avec celui qui a unifié toutes les ceintures de la catégorie des poids super-moyens.

«Tu es plutôt bon», a d’abord lancé Caleb Plant à Canelo avant de lui demander : «Est-ce que moi je suis bon ?» Le champion mexicain (60 combats dont une seule défaite et un nul), lui a alors répondu par un «Yeah !»

Caleb Plant had a full conversation with Canelo during Round 9 #CaneloPlant





