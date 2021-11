Barcelone : Samuel Umtiti et Clément Lenglet poussés vers la sortie par Xavi ?

Les grandes manœuvres ont déjà commencé pour Xavi. Tout juste nommé coach du FC Barcelone, l’ancien milieu de terrain, qui a dirigé ce mardi son premier entraînement, aurait dressé une liste de joueurs indésirables. Et parmi eux figureraient Samuel Umtiti et Clément Lenglet.

Xavi n’a pas tardé à se mettre au travail pour redresser une équipe de Barcelone mal en point en ce début de saison. Présenté au Camp Nou, lundi, devant près de 10.000 socios, il a fixé ses objectifs et dévoilé sa méthode de travail pour redonner confiance à ses joueurs. Mais tous n’entrent pas dans ses plans. Il ne compterait pas sur au moins six éléments, à savoir le gardien Neto, Philippe Coutinho, Martin Braithwaite, Luuk de Jong et les deux défenseurs français Samuel Umtiti et Clément Lenglet, selon El Chiringuito.

Si Lenglet, actuellement en équipe de France, devrait attendre avant de faire la connaissance de son nouvel entraîneur, Umtiti va pouvoir le croiser et tenter de le faire changer d’avis, lui qui traverse une période compliquée en Catalogne. Mis de côté par Ronald Koeman, le champion du monde 2018, remis de ses pépins physiques à répétition, n’a pas disputé le moindre match cette saison en Liga comme en Ligue des champions.

Et alors que le club catalan a tenté de le vendre cet été, sa situation risque de ne pas changer avec l’arrivée de Xavi. Avec l'accord de ce dernier, le Barça devrait à nouveau chercher à se séparer de l’ancien lyonnais, sous contrat jusqu’en 2023, lors du mercato d’hiver et pourrait le brader pour faciliter son départ.

Relégué sur le banc, Clément Lenglet, apparu à huit reprises cette saison, pourrait lui aussi se voir montrer la sortie au regard de ses dernières prestations décevantes. Et contrairement à Umtiti, l’ancien nancéen, dont le contrat court jusqu’en 2026, devrait avoir moins de mal à trouver un nouveau point de chute.