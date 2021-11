Handball : tout savoir sur Mireia Rodriguez, première femme à jouer avec des hommes

Mireia Rodriguez est devenue samedi la première femme à intégrer une équipe masculine de handball en Espagne.

A Albacete, la handballeuse de 31 ans, dont l’histoire a été très médiatisée, a donc disputé son premier match officiel avec ses nouvelles couleurs lors de l'ouverture de la saison, contre Cabanillas.

Comment en est-elle arrivée là ? Tout simplement en suivant son footballeur de mari (Ruben Martinez, passé par la Masià, le centre de formation du FC Barcelone) recruté par le club d'Albacete dans la région de Castille-la-Manche, à l’Ouest de Valence. Elle a voulu continuer à pratiquer son sport. Mais comme la ville ne compte pas d'équipe féminine de handball, elle a demandé à s'entraîner avec les hommes du «Club Balonmano Albacete» (Club de Handball d'Albacete), une équipe évoluant en deuxième division régionale, le cinquième échelon national.

Un long lobbying

Le club a accepté. Dès les premiers entraînements, Mireia Rodriguez (1,64m pour 51 kg) a impressionné ses nouveaux équipiers. A la différence physique vis-à-vis des autres joueurs, elle apportait «vitesse, technique et agilité»​, expliquent-ils à l’agence de presse EFE.

Mireia Rodríguez es la primera jugadora en integrarse en un equipo masculino español.





Es el último fichaje del Club Balonmano Albacete





La Federación de Castilla-La Mancha considera que puede ser un paso adelante en este deporte.@todxsporigual @BalonmanoAB pic.twitter.com/zBM5npjZNv — RTVEcastillalamancha (@RTVEclm) October 28, 2021

Le coach José Maria Valerio lui a alors proposé de disputer également les matchs, ce qu'elle a accepté L’entraîneur et le président du club ont sollicité la Ligue, puis les fédérations au niveau régional et national mais ont essuyé plusieurs refus.

Après deux mois de lobbying intense, le club a finalement obtenu gain de cause. La Fédération Castilla-La Mancha a autorisé Mireia Rodríguez à jouer avec les hommes. Et samedi, le numéro 11 de l’équipe, qui est créatrice de vêtements pour bébés le reste du temps, s’est régalée malgré la défaite (31-26). Elle a d’ailleurs inscrit un but.

Un fait historique sur la planète sport.