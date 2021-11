NBA : Stephen Curry de retour au sommet ?

Stephen Curry va mieux et les Warriors retrouvent de la saveur. Le meneur de Golden State (50 points) a encore été stratosphérique dans la nuit de lundi à mardi face aux Hawks d’Atlanta (127-113). Il a permis à sa franchise de glaner sa 9e victoire de la saison.

Après 10 rencontres, les Californiens caracolent en tête de la ligue et n’ont concédé qu’une défaite. Un statut sur lequel pas grand monde n’aurait misé avant la saison. Et pour cause, les Warriors sont toujours orphelins de Klay Thompson, absent depuis deux saisons à la suite de deux grosses blessures.

50 points for number 30.





The Chase Center crowd showing appreciation for Steph Curry pic.twitter.com/MCNr57cAoU — NBA (@NBA) November 9, 2021

Cependant, pas de panique pour Golden State qui peut compter sur un double MVP de gala. Face aux Hawks de Trae Young (28 points et 9 passes décisives), «Chef Curry» a montré à la jeune génération qu’il n’était pas encore prêt à passer le relai.

A 33 ans, il est devenu le plus vieux joueur de l'histoire de la Grande Ligue a marqué au moins 50 points tout en distribuant 10 passes décisives. Auteur du plus haut total de points depuis l’entame de l’exercice, la superstar a ajouté 7 rebonds pour venir à bout d’Atlanta. Des tirs en suspension envoyés plus vite que son ombre, des pénétrations tranchantes et des shoots en pleine course, le meneur a sorti une prestation aux petits oignons et Atlanta n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent à la fin du met.

Retour imminent de Klay Thompson

Cette énorme performance du multiple All-Star confirme ainsi sa magnifique entame de championnat et permet aux Warriors d’enchainer sur un cinquième succès de suite. Pour le moment, la franchise de la baie de San Francisco affiche le meilleur bilan de la NBA et domine la conférence Ouest devant Utah et Dallas.

Certes, la saison ne fait que commencer et il est pour le moment impossible d’affirmer que les Warriors, en particulier Stephen Curry, vont pouvoir tenir ce rythme effréné toute la saison. Pourtant, le retour au premier plan de «Baby Face» permet à Golden State de retrouver des couleurs et le haut du classement après deux saisons marquées par les blessures et, logiquement, une perte de son statut d’équipe-phare de la ligue.

Grand motif d’espoir, le retour imminent de l’autre moitié des «Splash Brothers» : Klay Thompson. Le duo a permis à la franchise de glaner trois nouveaux titres (2015, 2017 et 2018) et n’a pu évoluer ensemble depuis deux saisons.

Il est encore trop tôt pour faire des Californiens un candidat pour le titre mais le début d’exercice permet au staff de Golden State de ne pas précipiter le retour de Klay Thompson. Surtout, il faudra sans doute se montrer patient avec l’arrière et voir combien de temps il met à retrouver le rythme et s’il retrouve son niveau All-Star.

En attendant du renfort, un Stephen Curry à ce niveau est quasiment injouable et se pose clairement comme un favori à la course au titre de MVP. Un facteur positif alors que les autres grosses cylindrées de la ligue (Lakers, Bucks, Nets) tardent à lancer leur saison.