NBA : les Bucks, premiers champions reçus à la Maison Blanche depuis 2016

Les Milwaukee Bucks ont été reçus lundi par le président des Etats-Unis à la Maison Blanche. Une première pour le champion NBA depuis 2016.

«C'est formidable et c'est un honneur de faire partie de la tradition, c'est vraiment cool», a déclaré le pivot des Bucks, Brook Lopez, lors de la rencontre avec Joe Biden, qui a fait oublier les relations tumultueuses entre son prédécesseur Donald Trump et la NBA.

Today, President Biden welcomed the Milwaukee Bucks to the White House to celebrate their 2021 NBA Championship win. Congratulations, @Bucks! pic.twitter.com/MoMW9JX55o

