Equipe de France : Qui sont les joueurs avec plus de 100 sélections ?

L’équipe de France compte neuf centenaires. Et tous sont champions du monde, en ayant été sacrés soit en 1998, soit en 2018. Voici les Tricolores qui ont atteint cette barre symbolique.

Le record de matchs avec les Bleus est détenu par Lilian Thuram. Sélectionné pour la première fois en août 1994, face à la République Tchèque (2-2), l’ancien défenseur totalise 142 capes. Champion du monde 1998 et d’Europe en 2000, le héros de la demi-finale du Mondial 1998 contre la Croatie, avec ses deux uniques buts en équipe de France, a tiré sa révérence en juin 2008 à l’issue de la débâcle à l’Euro, avec une élimination dès le 1er tour.

Dans ce cercle fermé, Thuram devance Hugo Lloris. Le gardien de but et actuel capitaine des Bleus compte 135 sélections depuis sa première rencontre sous le maillot tricolore en novembre 2008. Et il ne cesse de se rapprocher de Lilian Thuram qu'il devrait dépasser très prochainement.

Thierry Henry, qui a fait ses débuts internationaux en octobre 1997 contre l’Afrique du Sud (2-1), complète le podium. Meilleur buteur (51 buts) de l’histoire des Bleus, l’ex-attaquant, devenu entraîneur et consultant, a été sélectionné 123 reprises. Son aventure avec les Tricolores s’est achevée à l’issue de la désastreuse Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud.

Henry devance Marcel Desailly, qui a porté le maillot bleu à 116 sélections reprises entre août 1993 et juin 2004, alors qu'Olivier Giroud, longtemps un des cadres de Didier Deschamps, n'est pas loin derrière avec 110 sélections. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 46 buts, l'attaquant a souvent été remis en cause depuis les débuts de sa carrière internationale, le 11 novembre 2011 contre les Etats-Unis, mais il a souvent su répondre présent.

Zinedine Zidane arrive en 6e position avec 108 sélections. L'histoire de l'ancien meneur de jeu avec les Bleus a commencé en même temps que Thuram, en août 1994. Entré en jeu contre les Tchèques, il avait inscrit un doublé pour permettre à l’équipe de France d’arracher le match nul (2-2). Son doublé le plus marquant restera néanmoins celui inscrit en finale de la Coupe du monde 1998 face au Brésil (3-0). Et son dernier match restera à jamais marqué par son coup de boule sur Marco Materazzi en finale du Mondial 2006.

Lui aussi champion du monde 1998, Patrick Vieira est juste derrière le Ballon d’or 1998 avec 107 sélections. L’ancien milieu de terrain a porté pour la première fois la tunique tricolore en février 1997 avant de raccrocher 12 ans plus tard.

Didier Deschamps est l'avant-dernier de cette liste avec 103 sélections. L’ancien capitaine a connu une riche carrière internationale entamée en avril 1989 avant de s’achever en septembre 2000 quelques mois après le titre de champion d’Europe. Enfin, Antoine Griezmann complète cette liste de centenaires. L'attaquant a porté le maillot frappé du coq pour la première fois lors d'une victoire contre les Pays-Bas en mars 2014 (2-0) avant de fêter sa 101e sélection à l'occasion de la finale de la Ligue des nations remportée face à l'Espagne (1-2).

Les joueurs avec plus de 100 sélections en équipe de France

Lilian Thuram (142 sélections)



Hugo Lloris (135 sélections)



Thierry Henry (123 sélections)



Marcel Desailly (116 sélections)



Olivier Giroud (110 sélections)



Zinedine Zidane (108 sélections)



Patrick Vieira (107 sélections)



Didier Deschamps (103 sélections)



Antoine Griezmann (101 sélections)