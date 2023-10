Equipe de France : voici le top 10 des joueurs avec le plus de sélections de l’ère Didier Deschamps

A la tête de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a dirigé plus de 140 matchs comme sélectionneur des Bleus, s’appuyant sur un noyau solide de joueurs. Voici le top 10 des joueurs avec le plus de sélections depuis son arrivée.

Didier Deschamps et l’équipe de France, c’est une histoire qui dure. Elle a commencé lorsqu’il était joueur avec 103 sélections, dont une grande partie comme capitaine. Et elle a repris en 2012 en étant nommé sélectionneur. Depuis sa prise de fonction, l’ancien milieu de terrain a dirigé plus de 140 matchs, remportant notamment la Coupe du monde 2018 en Russie, et s’appuyant sur un noyau solide de joueurs. Le premier d’entre eux est Antoine Griezmann.

Le joueur de l’Atlético Madrid est celui qui compte le plus de sélections de l’ère Didier Deschamps avec 123 capes. Un compteur qui devrait encore augmenter au regard de l’importance du natif de Mâcon au sein des Bleus. «Grizi» devance Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (54 buts) a joué 116 rencontres sous les ordres de Didier Deschamps. Hugo Lloris, qui a mis un terme à sa carrière internationale après le Mondial au Qatar, complète le podium avec 108 sélections sous Didier Deschamps.

Raphaël Varane (93 sélections), qui a également stoppé sa carrière internationale à l’issue de la Coupe du monde 2022, et Paul Pogba (91 sélections) arrivent derrière ce trio. Ils devancent Blaise Matuidi, 6e joueur le plus utilisé par Didier Deschamps (80 sélections), et Kylian Mbappé, qui occupe la 7e place de ce classement avec 71 sélections. Moussa Sissoko (68 sélections), N’Golo Kanté (53 sélections), Benjamin Pavard et Kinglsey Coman (51 sélections) complètent ce top 10, qui devrait évoluer alors que Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en 2026.

Le Top 10

Antoine Griezmann (123 sélections)

Olivier Giroud (116 sélections)

Hugo Lloris (108 sélections)

Raphaël Varane (93 sélections)

Paul Pogba (91 sélections)

Blaise Matuidi (80 sélections)

Kylian Mbappé (71 sélections)

Moussa Sissoko (68 sélections)

N’Golo Kanté (53 sélections)

Kingsley Coman et Benjamin Pavard (51 sélections)