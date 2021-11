Geraint Thomas remercie la police pour avoir retrouvé son vélo

Tout est bien qui finit bien. Parti en sortie, ce week-end, dans le sud de la France, Geraint Thomas s’est fait voler son vélo pendant qu’il faisait une pause dans un café de Menton (Alpes-Maritimes). Mais le vainqueur du Tour de France en 2018 a pu compter sur la police locale pour le retrouver.

Résidant à Monaco, le coureur britannique avait enfourché son vélo pour un entraînement et entretenir sa condition physique. Et après avoir effectué plusieurs kilomètres, il a décidé de s’arrêter dans un café pour se désaltérer. Mais au moment de reprendre la route, son vélo avait disparu. Une mésaventure dont le membre de l’équipe Ineos Grenadiers s’est ému sur les réseaux sociaux.

Lovely ride. Lovely coffee stop in Menton. Except someone nicked my bike Now in an Uber home. It’s a Dogma F with F12 stickers. Random miss matched wheels and in need of a wash #oneofakind pic.twitter.com/ipBfMIJ9nF

«Belle balade. Arrêt café sympathique à Menton excepté le fait que quelqu’un a volé mon vélo», a posté sur son compte Twitter Geraint Thomas, contraint de prendre un Uber pour regagner son domicile. Mais à peine quelques heures plus tard, il a eu la bonne surprise de voir son vélo être retrouvé par la police de Menton qu’il a chaleureusement remerciée. Toujours sur Twitter.

«Un grand merci à la police de Menton pour leur aide», a écrit le cycliste de 35 ans, accompagné d’une photo des trois policiers posant avec le fameux vélo. Et lors de sa prochaine sortie, il ne devrait pas oublier de l’attacher pour éviter de revivre ce genre de désagrément.

Look what showed up!! Boy have I got a good story for you on next week’s @gtcc_ pod Big thanks to the Menton Police for their help All’s well that ends well pic.twitter.com/qW5x8qXnbt

— Geraint Thomas (@GeraintThomas86) November 14, 2021