Vidéo : Le FC Barcelone tient déjà le successeur de Lionel Messi et il a seulement 7 ans

Depuis cet été, le FC Barcelone est orphelin de Lionel Messi parti au PSG. Mais le club catalan tient peut-être déjà son successeur avec Pedrito Juarez, seulement âgé de 7 ans et qui impressionne avec les jeunes du Barça, comme la semaine passée avec un but digne du sextuple Ballon d’or.

Comme son aîné, le petit garçon est argentin et il a rejoint les rangs de Barcelone dès son plus jeune âge. Et comme Messi, il est plutôt très habile ballon au pied. Mais la comparaison ne s’arrête pas là. Elle a été renforcée par la magnifique réalisation de Pedrito lors d'un match des pré-benjamins du Barça.

Alors que son équipe venait de concéder l’égalisation (5-5) et qu’il ne restait plus qu’une minute à jouer, il a décidé de prendre les choses en main comme l’a souvent fait Lionel Messi. Lors de l’engagement, le jeune homme au numéro 4 floqué dans le dos s’est emparé du ballon et a driblé tout en maîtrise un joueur, puis un autre, puis deux autres et un dernier avant de tromper le gardien de l’intérieur de pied droit.





5-5, últim minut de partit i passa això...





Quina gran jugada, i victòria!





¡Qué gran jugada y victoria final!#FCBMasia pic.twitter.com/z1VVf1RZjg — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) November 11, 2021

Pour inscrire ce merveilleux but, Pedrito Juarez s’est sûrement inspiré de l’ancienne idole du Camp Nou, dont il est l’un des plus grands fans. Le jeune homme, qui est arrivé à Barcelone avec ses parents et son grand frère il y a un peu plus d’un an, a l’habitude de dormir avec une photo et un ballon de Messi. «Quand il est arrivé à Barcelone il était très excité car il allait voir Messi, c'était une déception qu'il soit allé au PSG, pourtant il rêve de le rencontrer personnellement, Messi est tout pour Pedro», a confié son père à un média argentin Salta.

En attendant de voir son rêve devenir une réalité, Pedrito Juarez va continuer de faire parler son incroyable talent pour tenter de marcher sur les traces de son idole et pourquoi pas marquer à son tour l’histoire du FC Barcelone comme Lionel Messi a pu le faire durant toutes ses années passées sous le maillot des Blaugrana.