NBA : des matchs aux Emirats Arabes Unis dès 2022

La NBA va s’installer aux Émirats Arabes Unis après qu’un partenariat a été signé entre les deux parties ce mardi.

La prestigieuse ligue américaine de basket et le Département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi ont en effet annoncé un partenariat pluriannuel inédit visant à accueillir les premiers matchs de NBA aux Émirats Arabes Unis.

Et cela commencera dès l’an prochain avec les matchs de pré-saison NBA à Abu Dhabi qui marqueront les premières rencontres de deux franchises dans le Golfe Arabique.Les équipes participantes et le lieu d'accueil seront annoncés à une date ultérieure.

Les Emirats Arabes Unis, nouvelle destination sportive

Ce partenariat comprendra également une variété d'événements interactifs pour les fans avec la présence de joueurs actuels et d'anciens joueurs NBA, le lancement de ligues Jr. NBA pour les garçons et les filles dans les écoles des Emirats Arabes Unis dans le but de favoriser l’inclusion. A noter également, une série de stages NBA Fit promouvant la santé et le bien-être, et un événement d'exhibition de la NBA 2K League.

«Ce partenariat permettra non seulement d'offrir l'expérience de la NBA et de la NBA 2K League en direct aux fans du Moyen-Orient, mais aussi de créer des opportunités pour les garçons et filles d'apprendre les principes fondamentaux et les valeurs essentielles de notre sport grâce à de nombreux programmes et événements», s’est félicité Mark Tatum chef des opérations NBA.

Par le passé, la NBA est déjà venue disputer des matchs au Moyen Orient avec six rencontres disputées à Tel Aviv (Israel) entre des franchises NBA et des équipes locales.

Les Emirats Arabes Unis continuent de leur côté à développer leur accueil des plus grandes compétitions de sports. Après notamment la Formule 1 et des combattants de l’UFC (la ligue de MMA), c’est donc la NBA qui vient y poser ses valises.