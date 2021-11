Bayern Munich : le club allemand va baisser le salaire des joueurs non-vaccinés placés en quarantaine

Une décision radicale. Le Bayern Munich a décidé de baisser le salaire des joueurs non-vaccinés contre le Covid-19 et placés en quarantaine, selon les informations de l’hebdomadaire allemand Bild am Sonntag.

Cette décision intervient alors que Joshua Kimmich a été placé à l’isolement une deuxième fois, vendredi, après avoir été en contact avec des personnes infectées. L’international allemand était sorti de quarantaine, mardi, pour avoir été en contact avec son coéquipier Niklas Süle, testé positif la semaine dernière.

Le cas de Kimmich, qui avait annoncé ne pas se faire vacciner pour des «raisons personnelles», avait suscité un vif débat en Allemagne, qui est actuellement confrontée à une nouvelle vague de cas positifs et alors que le pourcentage de personnes vaccinées est inférieur à 70%.

Mais Joshua Kimmich ne serait pas le seul concerné par cette mesure instaurée par le Bayern Munich. Quatre de ses coéquipiers n’auraient reçu aucune dose de vaccin et verraient leur salaire être réduit s’ils venaient à être placés à l’isolement. Il s’agirait des internationaux allemands Serge Gnabry et Jamal Musiala, de l'ancien attaquant du PSG Eric Maxim Choupo-Moting et du Français passé par l'OM Michael Cuisance, selon Bild.

Le club bavarois, qui s’est incliné vendredi sans Kimmich à Augsbourg (2-1), s’est refusé à tout commentaire.