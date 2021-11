Tony Parker lance un podcast pour avoir un «impact sur la nouvelle génération»

Tony Parker lance à partir de lundi son podcast éponyme, en partenariat avec Spotify. L’ex-star y accueille les stars de tous milieux. Premier invité Thierry Henry.

Il a beau être à la retraite, «TP» est bien loin d’être inactif. Président de l'ASVEL, investissement dans l'hippisme, l'e-sport ou encore les stations de ski, il a donc décidé d’ajouter une corde à son arc avec «Tony Parker, le podcast». L’objectif étant «d’avoir un impact sur cette nouvelle génération», comme il l’a expliqué à CNEWS. «On est dans la transmission, ajoute-t-il. Ce qui est agréable avec un podcast, c’est que tu peux l'écouter quand tu veux. J'espère que ça va servir aux jeunes et que ça leur donnera de la force pour eux réussir leur carrière.»

Pour son premier épisode, Tony Parker a d’ailleurs reçu un ami de longue date, Thierry Henry. Entre anecdotes communes, les deux hommes ont partagé de nombreux souvenirs dont la connexion «père-fils» à savoir l’éducation qu’ils ont reçu de la part de leur père notamment mais aussi celles qu’ils donnent à leurs enfants.

Riner, M Pokora et Gims…

L’ancien attaquant de l’équipe de France a toujours confié que son père avait été dur avec lui. La fameuse anecdote du match entre Sucy en Brie et Viry Chatillon est également évoquée. «Attention, on aime nos parents très forts, souligne Tony Parker. Il faut juste expliquer qu'ils nous ont inculqué cette force, ce mental pour notre sport. Et grâce à ça on a réussi.» Un épisode poignant bien orchestré par «TP» qui tient à merveille son rôle d’intervieweur.

«J’avais une liste secrète de personnalités qui pouvaient venir sur un format podcast, et en haut de la liste, il y avait Tony Parker, confie Claire Hazan, directrice de podcasts chez Spotify en France et au Bénélux. C’est une des personnalités préférées des Français. Il est très engagé et notamment auprès de la jeunesse. Je savais qu’en tant que host (présentateur), il aurait un énorme capitale sympathie.»

C’est donc Thierry Henry qui ouvre donc le bal dans ce podcast qui verra d’autres invités prendre place dans le fauteuil de Tony Parker. Dans le désordre, Teddy Riner, Vitaa, M Pokora ou encore Maître Gims seront les prochains invités.

«Ce sont des personnalités que Tony Parker apprécie énormément, dont il est proche, indique Claire Hazan. Il y a des personnes qu’il connait moins mais avec lesquelles il sait qu’il va avoir des conversations en profondeur et passionnantes.» Et que le public devrait adorer.