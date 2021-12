Ligue 1 : Troyes dénonce des propos racistes lors du match contre l’OM, le club olympien s’excuse

En déplacement à Marseille, dimanche soir, en clôture de la 15e journée de Ligue 1, Troyes a vu son joueur Hyun-jun Suk être victime de propos racistes au cours de la rencontre. Le club olympien, qui a lancé une enquête pour en déterminer l’auteur, a présenté ses excuses à l’Estac.

L’incident a eu lieu à dix minutes de la fin du match disputé à huis-clos au Vélodrome. Quatre minutes seulement après son entrée en jeu, l’attaquant sud-coréen a commis une faute grossière sur un joueur marseillais. C’est à ce moment que des paroles racistes et discriminatoires ont été prononcées à l’égard de l’ancien joueur de Reims. Grâce au huis-clos, ces propos ont pu être captés par le diffuseur de la rencontre et dénoncés par le club troyen.

«Ces propos sont tout bonnement inacceptables et viennent entacher une discipline, le football, qui se veut par essence multicolore et multiculturelle. Le club condamne fermement toute forme de racisme ou de xénophobie», a écrit Troyes dans un communiqué. Et d’ajouter : «L’Estac soutient toutes démarches entreprises pour lutter contre ce fléau. Le club épaulera et soutiendra le joueur dans les actions qu’il souhaitera entreprendre.»

Après avoir eu connaissance de cette affaire, le président marseillais Pablo Longoria a joint son homologue troyen pour présenter ses excuses au club et aux joueurs aubois, mais aussi condamner ces agissements. Une enquête a également été lancée par l'OM pour identifier le responsable. De son côté, la commission de discipline de la LFP va se saisir de cette affaire. Et la personne à l’origine de ces propos risque d’être sanctionnée.