Lamine Diack : l’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme est décédé

L'ancien président de la fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack s’est éteint à l’âge de 88 ans dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 décembre à Dakar. L’annonce a été faite par les médias locaux et sa famille a confirmé le décès à l’Agence France-Presse.

Au fil des années, Lamine Diack était devenu une personne d’importance au Sénégal, pays où il est né. Il a été maire de Dakar de 1978 à 1980 et parlementaire de 1978 à 1993. Ce vendredi à la mi-journée, les causes de sa mort n’avaient pas été communiquées.

Lamine Diack était la première personne non-européenne à avoir dirigé la fédération internationale d’athlétisme, de 1999 à 2015. Toutefois, il a été rattrapé par des scandales qui sont venus ternir sa réputation, ainsi que celle de la fédération internationale d’athlétisme. Des affaires qui l’ont empêché de retourner au Sénégal pendant de nombreuses années.

En 2015, Lamine Diack a été mis en examen en France dans l’affaire du dopage en Russie. Il était soupçonné d’avoir couvert les cas de dopages. En septembre 2020, il a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme, ainsi qu’à une amende de 500.000 euros pour corruption et abus de confiance. Toutefois, il avait fait appel. La date de son nouveau procès n’avait pas encore été fixée.

Le 27 mars 2019, l’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme avait été mis une nouvelle fois en examen pour corruption. Ce dossier concernait le pocessus d'attribution des Jeux Olympiques de 2016 à Rio et ceux de 2020 à Tokyo, ainsi que des Mondiaux d’athlétisme de 2015, 2017 et 2019 qui s’étaient déroulés respectivement à Pékin, à Londres et au Qatar. La date du procès n’avait pas encore été donnée et il n’a donc pas été jugé.

Dans cette seconde affaire, les juges avaient confisqué le passeport de Lamine Diack, qui avait interdiction de quitter le territoire français. Il a pu le récupérer récemment, sous conditions. Il a dû payer la somme de 500.000 euros, qui correspondait à l’amende encourue dans cette affaire. De plus, il devait se rendre disponible pour répondre aux convocations judiciaires. En mai 2021, il a finalement pu rentrer chez lui.