Formule 2 : L'énorme crash de Théo Pourchaire au départ du Grand Prix d'Arabie Saoudite (Vidéo)

Un impressionnant accident, impliquant Théo Pourchaire, a eu lieu, ce dimanche, au départ du Grand Prix d’Arabie Saoudite en Formule 2.

Au moment du départ, la monoplace du Français aurait câlé et est restée bloquée sur la grille, avant d’être percutée par l’arrière par celle du Brésilien Enzo Fittipaldi.

La course a été immédiatement arrêtée. Les équipes médicales sont rapidement intervenues pour secourir les deux pilotes. Fittipaldi, (20 ans) et Pourchaire (18 ans) ont pu être extraits de leur monoplace.

Bloody hell. It was really nasty. Bits of car landing in the pit lane too. Hope Fittipaldi and Porchea are okay. #F2 https://t.co/fVk3t6elsb pic.twitter.com/JgErAsAOVx

— Marty (@MartyMcLxmxn) December 5, 2021