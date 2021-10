Pour ses 75 ans, la NBA s'associe à la Formule 1

Une belle coopération. A l'occasion de son 75e anniversaire, la NBA a annoncé un partenariat avec la Formule 1, qui s'en servira également pour promouvoir le Grand Prix des Etats-Unis, qui se déroule ce dimanche. Le tout, pour la bonne cause.

Pour célébrer son prochain Grand Prix, la Formule 1 a diffusé des images exclusives de voitures aux couleurs des 30 équipes de la NBA. Des modèles qui ont recueilli un franc-succès sur les réseaux sociaux.

When F1 meets the NBA





To celebrate our return to the USA and the @NBA season tipping off this week, we decked out our 2022 cars in some team-inspired liveries!





Which one is your favourite? More to come this week #USGP #F1 #NBA #NBA75 pic.twitter.com/98Wddfcaq1

— Formula 1 (@F1) October 20, 2021