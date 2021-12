Ligue des champions : la désignation de Deniz Aytekin pour arbitrer Benfica-Dynamo Kiev fait scandale

Deniz Aytekin a été nommé pour arbitrer Benfica-Kiev en Ligue des champions. Une désignation qui fait polémique ce lundi.

Son nom est synonyme de cauchemar pour les supporters du PSG. Au sifflet lors de la fameuse remontada contre le FC Barcelone (6-1) en mars 2017, l’arbitre allemand, qui avait provoqué un tollé mais sans être sanctionné par l’UEFA, fait de nouveau parler de lui.

Ce lundi, l’instance européenne a dévoilé la liste des arbitres qui officieront cette semaine en Ligue des champions et Deniz Aytekin a été désigné pour un match très important pour la qualification en huitièmes de finale : Benfica-Dynamo Kiev. Jusqu’ici aucun problème. Sauf que le résultat de cette rencontre aura des conséquences pour… le Barça qui jouera dans le même temps sur la pelouse du Bayern Munich.

"IGUAL QUE AYTEKIN AL PSG..."





Deniz Aytekin será el árbitro del Benfica-Dinamo de Kiev, partido clave en el grupo de Champions del Barça.





Si el Benfica no gana, el Barça se clasifica pase lo que pase en Münich. Si gana, los culés necesitarían la victoria. pic.twitter.com/aSFD3KDTIc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2021

En effet, si le Benfica Lisbonne ne s'impose pas mardi, les Catalans seront automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale. Avec cinq points, les Portugais sont dans l’obligation de l’emporter à domicile, en espérant que le Barça ne l’emporte pas à Munich.

En cas d’élimination, ce serait la première fois depuis vingt ans que les Blaugranas ne disputent pas les huitièmes de finale de la C1.

Il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole (madrilène notamment) et portugaise ne fassent le rapprochement entre Deniz Aytekin et la célèbre remontada du Barça contre Paris…