Football : Mise sous tutelle par son gouvernement, la Fédération espagnole menacée de sanctions par la FIFA et l'UEFA

La FIFA et l'UEFA auraient lancé un ultimatum au gouvernement espagnol après la mise sous tutelle de sa Fédération de football, selon AS. Ils ont jusqu'à vendredi pour justifier qu'il ne s'agit pas d'une ingérence politique, sous peine d'être exclu de toutes les compétitions internationales.

Secouée par plusieurs scandales, la Fédération espagnole de football est en pleine tourmente. Ce lundi, le quotidien AS fait état d'un ultimatum de la part de l'UEFA et de la FIFA à l'encontre du gouvernement espagnol. Jeudi dernier, le Premier ministre Pedro Sanchez et sa commission supérieure des sports ont mis sous tutelle la Fédération espagnole, en proie à de nombreuses affaires.

Jusqu'à vendredi pour clarifier la situation

Les deux Confédérations (UEFA et FIFA) réclament des informations sur cette commission supérieure des sports et une clarification de son intervention auprès de la Fédération espagnole de football.

Le gouvernement de Pedro Sanchez, qui a confirmé rester au poste de Premier ministre ce lundi malgré des accusations de corruption, a jusqu'à vendredi pour répondre à l'ultimatum lancé par la FIFA et l'UEFA.

Toujours selon AS, si ces dernières considèrent cette mise sous tutelle comme une ingérence politique, le football espagnol risquerait d'être lourdement sanctionné. Des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion de toutes les compétitions internationales (clubs espagnols et équipes nationales) et à une suspension de la Fédération.