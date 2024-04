Ligue 1 : Ligue des champions, Ligue Europa, maintien... ce qu'il reste à jouer après le sacre du PSG

Si le PSG a remporté son 12e titre de champion de France hier suite à la défaite de Monaco, le suspense reste total à tous les étages de la L1. Course à l'Europe, maintien... tous les scénarios sont envisageables en haut et bas de tableau du championnat de France.

Le Paris Saint-Germain a donc officiellement conquis le 12e titre de champion de France de son histoire. Mais la Ligue 1 réserve bien d'autres surprises cette année avec une course à l'Europe et au maintien à couper le soufle. Rien n'est encore joué pour le podium, ni pour la descente.

course au podium : brest et lille se relancent, monaco cale

Si L'AS Monaco ne se faisait aucune illusion pour le titre, c'est pour le podium que les hommes de la Principauté ont réalisé une mauvaise opération ce week-end. La défaite d'hier soir contre Lyon vient ralentir les Monégasques qui voient Brest et Lille revenir respectivement à deux et trois points. Avec un calendrier favorable (Clermont, Montpellier, Nantes), Monaco reste malgré tout maître de son destin.

Le Stade Brestois s'est de son côté imposé sur la pelouse de Rennes lors d'un derby complétement fou (4-5). Avec cette victoire, les hommes d'Eric Roy se sont assurés une place en coupe d'Europe l'année prochaine et rêvent, pourquoi pas, d'une qualification historique en Ligue des champions.

Défaits sur la pelouse de Monaco mercredi (1-0), les Lillois ont renoué avec la victoire ce dimanche en renversant Metz à Saint-Symphorien (1-2). Situé à la 4e place du classement, le Losc n'a plus le droit à l'erreur en cette fin de saison et doit espérer un faux pas de Brest ou Monaco pour grimper sur le podium.

calendrier des équipes en course pour le podium

Le calendrier de Monaco : Monaco-Clermont, Montpellier-Monaco, Monaco-Nantes

Le calendrier de Brest : Brest-Nantes, Brest-Reims, Toulouse-Brest

Le calendrier de Lille : Lille-Lyon, Nantes-Lille, Lille-Nice

course à la C3/C4 : Nice tient la corde, lens, marseille et lyon en embuscade

S'il n'a pas dit son dernier mot dans la course au podium (5 points d'écart sur Brest), l'OGC Nice (5e) a surtout consolidé sa place en Ligue Europa ce week-end en s'imposant sur la pelouse de Strasbourg (1-3).

En revanche, Lens (6e) a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à Marseille (2-1) et voit l'OM et Lyon revenir à seulement deux points de la 6e place qualificative pour le barrage de la Ligue Europa Conférence.

Actuellement 7e, l'OM peut aussi être européen en conservant cette place si le PSG remporte la finale de la Coupe de France face à Lyon, le 25 mai ou si l'OL l'emporte et termine dans le Top 6. De son côté, Rennes à certainement perdu tout espoir de jouer une coupe d'Europe l'an prochain après sa défaite à domicile contre Brest (4-5). Les hommes de Julien Stéphan sont désormais 9e avec quatre points de retard sur le Top 6.

calendrier des équipes en course pour la c3/C4

Le calendrier de Nice : Nice-Le Havre, Nice-PSG, Lille-Nice

Le calendrier de Lens : Lens-Lorient, Rennes-Lens, Lens-Montpellier

Le calendrier de Marseille : Marseille-Lorient, Reims-Marseille, Le Havre-Marseille

Le calendrier de Lyon : Lille-Lyon, Clermont-Lyon, Lyon-Strasbourg

Le calendrier de Rennes : Metz-Rennes, Rennes-Lens, Reims-Rennes

course au maintien : clermont peut rêver, lorient en grand danger

Dans le bas de tableau, Clermont reprend espoir après sa belle victoire contre Reims à domicile (4-1). Avec 25 points, les Clermontois reviennent à 4 unités de Lorient mais vont devoir affronter successivement Monaco et Lyon.

Metz est 16e au classement après sa défaite contre Lille et va devoir lutter jusqu'au bout pour quitter la place de barragiste. Le Havre en grande difficulté ces dernières semaines doit impérativement gagner le week-end prochain contre Strasbourg avant d'affronter Nice et Marseille lors des deux dernières journées.

Pour le FC Nantes, la prudence est de mise malgré les trois points d'avance sur la place de barragiste. Il sera très difficile pour les Canaris de prendre des points avant la fin du championnat puisque les hommes de Kombouaré devront affronter Brest, Lille et Monaco.

calendrier des équipes engagées dans la course au maintien :

Le calendrier de Nantes : Brest-Nantes, Nantes-Lille, Monaco-Nantes

Le calendrier du Havre : Le Havre-Strasbourg, Nice-Le Havre, Le Havre-Marseille

Le calendrier de Metz : Metz-Rennes, Strasbourg-Metz, Metz-PSG

Le calendrier de Lorient : Lens-Lorient, Marseille-Lorient, Lorient-Clermont

Le calendrier de Clermont : Monaco-Clermont, Clermont-Lyon, Lorient-Clermont

classement de la ligue 1 après 31 journées :

1. PSG - 70 pts +47

2. Monaco - 58 pts +17

3. Brest - 56 pts + 16

4. Lille - 55 pts +18

5. Nice - 51 pts +11

6. Lens - 46 pts +6

7. Marseille - 44 pts +9

8. Lyon - 44 pts -9

9. Rennes - 42 pts +7

10. Toulouse - 40 pts -2

11. Reims - 40 pts -7

12. Montpellier - 37pts -4

13. Strasbourg - 36 pts -10

14. Nantes - 32 pts -20

15. Le Havre - 29 pts -11

16. Metz - 29 pts -19

17. Lorient - 26 pts -24

18. Clermont - 25 pts -25