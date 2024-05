«Passez de bonnes vacances» : quand le Borussia Dortmund chambre le PSG

Au lendemain d’une triste élimination en demi-finale de Ligue des champions, le PSG a eu le droit à un sympathique message de son adversaire, le Borussia Dortmund. Qualifiés pour la finale à Wembley, les Allemands ont souhaité de bonnes vacances aux Parisiens.

Une défaite difficile à digérer. Dans le sport, et notamment dans le football, il n’est pas rare de voir les athlètes et les clubs se chambrer après une rencontre. Et ce mercredi, c’est le Paris Saint-Germain qui en paye les frais. Après sa défaite décevante contre le Borussia Dortmund (0-1) en demi-finale de Ligue des champions, le club de la capitale a été la cible des Allemands sur les réseaux sociaux. Et pour ce faire, le BVB a prolongé le chambrage effectué par les Parisiens contre le FC Barcelone.

Une vengeance, quatre ans après

Après s’être qualifié en demi-finale de Ligue des champions, le PSG avait pris plaisir à répondre aux Catalans sur les réseaux sociaux. Victime d’un chambrage barcelonais après sa défaite au match aller du quart de finale (0-1), le club parisien avait repris les visuels utilisés par le FC Barcelone pour afficher son succès lors du match retour (4-1). Un retour à l’envoyeur.

Mais dans le sport de haut niveau, le karma peut vite frapper à votre porte. Et ce mercredi, au lendemain d’une triste défaite, les Parisiens ont reçu un message plutôt difficile à avaler du Borussia Dortmund. Alors que le PSG avait coulé la montgolfière du FC Barcelone dans la Seine, au pied de la Tour Eiffel, le BVB, lui, a laissé les Parisiens sur une plage avant de s’envoler vers la finale de la LDC à bord d’une montgolfière aux couleurs du club allemand.

Sur le visuel, le message «passez de bonnes vacances» est directement adressé à Kylian Mbappé et ses coéquipiers. De quoi rappeler aux Parisiens que leur saison est pratiquement terminée, déjà vainqueurs de la Ligue 1. Avec cette publication, le club de Dortmund semble vouloir répondre au chambrage du PSG en 2020. Après avoir éliminés les Allemands, les joueurs parisiens avaient pris une photo sur laquelle ils posaient avec la célébration d'Erling Haaland, buteur du BVB à l’époque.

Tastes like fine wine https://t.co/lxnBFC4yPh — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 7, 2024

Mais quatre ans après, Dortmund n’avait pas oublié ce moment et avait à cœur d’inverser la situation. Mission réussie pour le BVB, c’est bien lui qui s’envole en direction de Wembley et la finale de la Ligue des champions.