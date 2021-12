Espace : la NASA piste des dizaines de milliers d'astéroïdes simultanément, pour évaluer leur risque d'impact

D'après les télescopes de la Nasa près de 28.000 astéroïdes géocroiseurs (NEA) gravitent autour de la Terre. Puisque leurs orbites croisent la nôtre, ils sont étroitement surveillés afin d'évaluer le risque d'impact. Le nombre de NEA augmentant, la Nasa a développé un algorithme permettant de les pister tous en même temps.

Le Center for near earth object studies (CNEOS) surveillait déjà le risque d'impact de chaque astéroïde géocroiseur grâce au programme Sentry, depuis 2002. Développé par le Jet propulsion laboratory (JPL) de la Nasa, il permettait d'obtenir la probabilité d'impact d'un astéroïde au cours des 100 prochaines années.

Nearly 28,000 near-Earth asteroids can be a lot to keep track of! A JPL-led next-generation impact monitoring system called Sentry-II is now online to better evaluate their future risk of Earth impact: https://t.co/v0CJVaXPo2 pic.twitter.com/NhzW7piWOV

— NASA JPL (@NASAJPL) December 6, 2021