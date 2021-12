Running : la panoplie parfaite pour courir la nuit en toute sécurité

Pour courir la nuit en toute sécurité, mieux vaut soigner son équipement et privilégier vêtements ainsi qu'accessoires réfléchissants. L'objectif reste d'être le plus visible possible, notamment des automobilistes. Voici une sélections de produits incontournables.

Ultralight windproof jacket, RAIDLIGHT

Une veste de trail spécialement conçue pour évacuer l’humidité et sécher rapidement. Hyper compacte, elle se plie et se déplie facilement, et se rang dans une simple poche. Ses marquages réfléchissants situés à l’avant et l’arrière offrent la garantie de pouvoir courir la nuit en toute sécurité.

Ultralight windproof jacket, RAIDLIGHT, 99,90 euros

Hyperion Temp, BROOKS

Doté d’un amorti très léger, cette paire de chaussures l’alliée idéale pour celles et ceux qui veulent se faire plaisir lors de séances spécifiques de vitesse. Produite en édition limitée, elle est à la fois légère et réactive, notamment grâce à l’apport de la mousse DNA Flash infusée à l’azote.

Hyperion Temp, BROOKS, 150 euros

Casquette reflective, SALOMON

Les équipes de Salomon ont développé cette casquette à partir d’une matière qui présente une couleur ordinaire dans la journée, et réfléchit la lumière des sorties nocturnes. La technologie AdvancedSkin Shield protège du vent et de la neige de manière à éviter le coup de froid.

Casquette reflective, SALOMON, 40 euros

T-Shirt Agile, Salomon

Ce t-shirt pour femmes paraît certes «classique», cela ne l'empêche pas néanmoins d'être un précieux allié pour les sorties longues de nuit, notamment grâce à ses inserts réflechissants. La coupe n'a volontairement pas été conçue trop près du corps, ce qui permet aux runneuses de disposer d'une certaine liberté de mouvements.

T-Shirt Agile, SALOMON, 35 euros

Short Carbonite, BROOKS

Les quatre rangements latéraux permettent d’emporter tout l’attirail indispensable au bon déroulement d’une sortie running. Quand au cuissard intégré en mesh, il procure une véritable respirabilité. Afin de rester visible dans la pénombre, des éléments réfléchissants ont été placés sur les zones clefs.

Short Carbonite, BROOKS, 65 euros

Chaussettes, Power Stride Crew Sock Refl

Conçues pour les courses et les entraînements, les chaussettes Power Stride Crew Sock Refl de la marque Luluemon sont parfaites pour courir de nuit. En noir ou jaune fluo, elles ont des détails réfléchissants à 360 degrés.

Power Stride Crew Sock Refl, 22 euros

Lampe frontale OnNight 710

Une lampe frontale légère idéale pour les runs de nuit. Avec 300 lumens de puissance pour seulement 120 grammes, l'OnNight 710 de Décathlon rend les trails/runs nocturnes plus simples et plus confortables.

OnNight 710, 35 euros