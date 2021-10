«Brooks Trail Project» : un centre de formation dédié aux jeunes traileurs

C’est une première dans le microcosme du trail, discipline qui a le vent en poupe. Le Grand Besançon Trail Académie et la marque de running Brooks s’associent pour créer de concert le «Brooks Trail Project», un centre de formation pour jeunes traileurs.

Julie Chucherko (Brooks) dévoile les grandes lignes d’une académie inédite prévoyant un accompagnement tant sur le plan sportif que scolaire.

A quand remonte l’origine du projet ?

Le Grand Besançon Trail Académie (GBTA) est né en 2016, avec pour objectif principal d’apporter aux jeunes traileurs (âgés de 15 à 21 ans) locaux, une formation complète pour leur permettre de devenir des athlètes de niveau international, en ne négligeant aucun détail de leur préparation (préparation physique, planification de l’entrainement, nutrition, préparation mentale…).

Initialement, ce projet avait une dimension régionale. Avec la signature de ce partenariat entre Brooks et le GBTA, l’académie change de nom («Brooks Trail Project») et prend désormais une envergure nationale pour accompagner des jeunes passionnés de trail de toute la France.

Nous avons décidé d’investir dans cette structure sur le plan matériel – en fournissant l’équipement nécessaire à la pratique du trail à tous les jeunes (chaussures, textile, accessoires…) – et sur le plan financier.

Combien de traileurs comptez-vous former ?

La structure GBTA a déjà formé 13 jeunes athlètes et a permis 7 sélections en équipe de France de course de montagne et de skyrunning.

En 2022, notre objectif est d’augmenter l’effectif pour passer de 7 à 10 jeunes athlètes. Nous souhaitons garder une structure à taille humaine où chaque jeune peut être accompagné efficacement sur tous les plans.

Fin novembre 2021, nous organiserons un événement de détection à Besançon (Doubs) pour recruter de nouveaux jeunes traileurs. Dans les années à venir, nous organiserons de nouveaux événements de détection dans plusieurs villes et régions de France, afin de permettre au plus grand nombre de nous rejoindre.

De quelle manière s’articulera la vie au sein de l’académie ?

Un staff complet et expert accompagne les jeunes athlètes au quotidien. Ils sont notamment suivis par Pascal Balducci (entraîneur) et Philippe Monnier-Benoit (préparateur physique & mental) – qui leur propose les meilleurs entraînements possibles pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels.

Sébastien Jouanneu (manager) et Jérémy Chapuis (coordinateur sportif) gèrent quant à eux les relations entre les athlètes. Ils ont également la charge de toute la partie logistique lors d’événements et de courses (dossards, déplacement, hébergement…).

De nombreux autres professionnels sont également à la disposition des jeunes au quotidien tels Matthieu Harel (médecin), Julien Rizzotto (podologue), Matthieu Bouffeteau (kiné ostéopathe), Manon Bohard (nutritionniste) ou encore Laure-Hélène Martin (psychologue).

Le «Brooks Trail Project» se veut une aventure humaine et positive. Nous souhaitons que les jeunes puissent s’épanouir pleinement dans un environnement positif. Nous organiserons également plusieurs rassemblements au cours de l’année afin de permettre à chacun de se retrouver et garder une cohésion.

Quels types d’aides seront dispensés aux athlètes sur le plan scolaire ?

Notre vision est claire sur le plan scolaire. Tous les traileurs acceptés au sein de la structure devront mener un double cursus : scolaire et sportif. Il nous semble essentiel que nos jeunes athlètes poursuivent un projet scolaire ou professionnel.

Pour cela, le staff s’assure que l’équilibre scolaire/sportif soit respecté avec plusieurs points hebdomadaires et des rendez-vous réguliers pour parler des réussites et difficultés des jeunes.

Certains académiciens pourront rejoindre s’ils le souhaitent la classe Sport Etude du Lycée Pergaud de Besançon – où un emploi du temps adapté et des créneaux spécifiques pour les entraînements trail sont prévus.

A 21 ans, à l’issue de leur formation, qu’adviendra-t-il des coureurs formés à l’académie ?

A l’issue de leur formation, les jeunes athlètes sont libres de choisir leur propre voie. Notre objectif est de continuer avec ces sportifs prometteurs sous les couleurs de Brooks, en les intégrant par exemple à notre Team Elite «Brooks Trail Runners», présente en France, en Italie et en Espagne. Cette équipe e compose de 30 membres, dont 10 Français, comme Sébastien Poesy, Esther Eustache ou encore Léandre Santin.