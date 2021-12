Grand Prix d’Abu Dhabi de F1 : Max Verstappen ou Lewis Hamilton champion du monde si…

Deux pilotes pour un titre. Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à parfaite égalité de points dans la course au titre de champion du monde avant le dernier Grand Prix de la saison, dimanche, à Abu Dhabi. Voici les différents scénarios qui permettent au Néerlandais ou au Britannique d’être sacré.

Max Verstappen champion du monde si…

- Il termine devant Lewis Hamilton peu importe sa position à l’arrivée.

- Les deux pilotes ne terminent pas la course ou ne finissent pas dans les points. Car en cas d’égalité, le pilote qui a remporté le plus de victoires durant la saison sera sacré. Et Verstappen compte neuf succès cette année contre huit pour Hamilton.

- Il termine à la 10e place avec le point du meilleur tour en course, et que Lewis Hamilton finit au mieux à la 9e place. Les deux pilotes auraient toujours le même nombre de points, mais Verstappen sera sacré pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus.

Lewis Hamilton champion du monde si…

- Il termine à l’une des dix premières places et Max Verstappen n’inscrit pas le moindre point.

- Il termine à l’une des huit premières places devant Max Verstappen.

- Il finit à la 9e place et Max Verstappen termine à la 10e place sans le point du meilleur tour en course.