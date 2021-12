Grand Prix d’Abu Dhabi de F1 : qui sera champion du monde entre Verstappen et Hamilton en cas d’égalité de points ?

Tout se jouera lors de la dernière course de la saison. Avant l’ultime Grand Prix, ce dimanche, à Abu Dhabi, Max Verstappen et Lewis Hamilton sont à égalité parfaite de points en tête du classement et peuvent encore espérer décrocher le titre de champion du monde.

Le tracé de Yas Marina sera le théâtre de l’épilogue d’une saison riche en suspense et en rebondissements. Il permettra de couronner le pilote néerlandais ou britannique, qui se sont rendus coup pour coup tout au long de l’année.

Et l’équation est simple : le pilote qui finira devant l’autre sera sacré. Il pourrait s’agir du 8e titre pour Lewis Hamilton, qui deviendrait seul le pilote le plus titré de tous les temps devant Michael Schumacher, ou du premier pour Max Verstappen.

Mais il y a un scénario qui pourrait voir les deux rivaux finir à égalité de points si tous les deux n’inscrivent pas la moindre unité. Il faudrait pour cela qu’ils finissent au-delà de la 10e place ou qu’ils ne terminent pas la course comme à Monza lorsqu’ils s’étaient accrochés. Dans ce cas de figure, le titre sera attribué au pilote qui a remporté le plus de course durant la saison.

Et Max Verstappen se verrait donc couronné. Le pilote Red Bull a décoché neuf victoires cette année (Emilie-Romagne, Monaco, France, Styrie, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Etats-Unis, Mexique) contre huit pour le Britannique (Bahreïn, Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, Russie, Brésil, Qatar, Arabie Saoudite). Lewis Hamilton sait donc ce qu’il lui reste à faire pour conquérir sa huitième couronne.