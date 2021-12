Les dates de la 2e édition de la Basketball Africa League dévoilées

La deuxième édition de la Basketball Africa League (BAL) se tiendra de mars à mai 2022.

«Douze équipes de 12 pays africains vont s’affronter au Sénégal, en Égypte et au Rwanda» a annoncé ce jeudi la BAL, résultat d’un partenariat entre la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) et la NBA.

