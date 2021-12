Running : la panoplie idéale pour courir en hiver

Les températures (très) fraîches sont arrivées. Et pour poursuivre sa course à pied, il convient de s’équiper comme il se doit. Voici la panoplie parfaite pour affronter le froid et ne pas s’arrêter de courir.

Veste matelassée sans manches

La veste sans manches matelassée Run Elevated est la «sur-couche» ultime pour la course à pied en hiver. Ce gilet, doté d'un rembourrage en poly, d’éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité, de poches pour le rangement, est assez légère. Agréable pour courir.

Veste sans manches matelassée Run Elevated (homme et femme), Puma, 85 euros

Haut manches longues

Le tee-shirt Rono UX manches longues, à 85% en polyester recylcé, est parfait pour cet hiver. Respirant et doté d’inserts réfléchissants, il est idéal pour ne pas trop s’encombrer.

Rono UX, Energetics, 37,99 euros

Le Pantalon

Le pantalon Run Tapered a été créé spécifiquement pour la course à pied. Doté de poches, d’éléments réfléchissants pour une visibilité améliorée, d’un ajustement élastique au niveau de la taille et de la technologie dryCELL de Puma, il est très confortable.

Pantalon de course fuselé Favourite, Puma, 58 euros

Le short

Pour celles et ceux qui préfèrent le style collant+short, le Short S-Thermic Run Easy d’Odlo a été pensé pour garantir une bonne circulation et protéger le bas du ventre. La technologie G-loft offre un niveau élevé d’isolation légère au niveau de la partie avant du short. Le polaire en mélange stretch recyclé réduit le poids et augmente la respirabilité de la partie arrière du short.

Short S-Thermic Run Easy, Odlo, 85 euros

Le collant

Le collant Bilo IV UX d’Energetics est idéal avec un short, ou sans. Avec un intérieur gratté, il est respirant et possède une technologie Dry Plus. Il a également des inserts réfléchissants.

Bilo IV UX, Energetics, 29,99 euros

Les chaussures (homme et femme)

La Voyage Nitro est une chaussure de trail qui offre un confort avancé, une bonne traction et un style dynamique. Ce modèle est doté d'une semelle intermédiaire en deux parties comprenant la technologie avancée Nitro Foam de Puma pour un meilleur amorti et une réactivité optimale. La semelle extérieure en caoutchouc résistant Pumagrip offre une traction encore plus optimale sur la glace, la boue et quelles que soient les conditions météo.

Chaussures de course Voyage Nitro, Puma 130 euros

Les gants

Les gants Flight Series apportent une protection légère contre les températures froides et l'humidité tout en évacuant activement la transpiration vers l'extérieur. Le pouce et l'index sont compatibles avec les écrans tactiles. Et, la surface antidérapante en silicone au niveau de la paume permet aussi d'éviter que votre téléphone ne vous glisse des mains.

Gants Flight series, The North Face, 50 euros

Le bonnet

Le bonnet de la collection Flight Series de The North Face est léger, sèche rapidement, évacue la transpiration, et représente donc une nouveauté utile pour votre tenue de trail.

Bonnet Flight Series, The North Face, 35 euros

Le protège-cou

Le protège-cou INFINI est confectionné à 90% dans un tissu issu de chutes de bois le Lyocell, reconnu pour sa légèreté et sa performance. De taille unique et multi-usage, il se porte en tour de cou, cache-nez ou bandeau.

Tour de cou Infini, Circle, 20 euros

Les écouteurs

Les écouteurs HA-ET45T de JVC conviennent à tous types de sport. Ils offrent une étanchéité à l'eau et à la poussière (indice IP55) et une autonomie de quatre heures de lecture, avec 10 heures supplémentaires grâce au boîtier de rechargement. 15 minutes de charge sont nécessaires pour 1 h de lecture. Ils sont fournis en 3 tailles différentes, et sont disponibles en 4 couleurs (Noir, bleu, rose et gris).

HA-ET45T, JVC, 99,99 euros