Vidéo : le but exceptionnel de Belaili avec l’Algérie contre le Maroc

Il a été l’un des héros de la soirée. Youcef Belaïli a été décisif, samedi soir, pour permettre à l’Algérie de décrocher sa qualification pour les demi-finales de la Coupe Arabe contre le Maroc (2-2, 5 tirs au but à 3) avec notamment un but exceptionnel de plus de 40 mètres.

Le milieu de terrain a été dans tous les bons coups pour le champion d’Afrique en titre. Peu après l’heure de jeu, il a d’abord obtenu un penalty transformé par Yacine Brahimi (62e). Mais le Maroc a égalisé dans la foulée grâce à Mohamed Nahiri. Les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager avant les prolongations, où le joueur du Qatar SC a trouvé le chemin des filets d’un but venu d’ailleurs.

Sur un dégagement de son gardien, il a hérité du ballon non loin du rond central. Et sans se poser de question, il a contrôlé de la poitrine avant de décocher une demi-volée puissante qui a surpris le portier marocain (102e). Une réalisation exceptionnelle qui a permis aux Fennecs de reprendre l’avantage. Mais le Maroc est parvenu à nouveau à recoller au score sur une tête de Badr Benoun (111e).

La qualification s’est jouée lors de la séance de tirs au but. Et Belaïli a parfaitement montré la voie à ses coéquipiers en transformant la première tentative de la sélection algérienne, qui a réalisé un sans-faute, alors que Raïs M'Bolhi a stoppé la tentative de Karim El Berkaoui pour envoyer l’Algérie dans le dernier carré.

En demi-finale, les Fennecs seront opposés, mercredi, au Qatar, hôte de la compétition qui a surclassé les Emirats arabes unis en quarts de finale (5-0). L’autre demi-finale verra la Tunisie affronter l’Egypte.