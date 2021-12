Ligue des champions : Le PSG va retrouver le Real Madrid en 8e de finale

Encore des retrouvailles pour le PSG. Le club de la capitale a hérité, ce lundi, du Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions, à l'issue du tirage au sort qui a dû être refait en raison de plusieurs erreurs. De quoi faire beaucoup parler d’ici à cette double confrontation en février prochain…

Paris est-il le grand perdant des erreurs de l’UEFA ? Alors que les hommes de Mauricio Pochettino étaient tombés sur Manchester United lors du «premier» tirage, qui a été annulé en raison d’une série d’irrégularités, ils affronteront finalement le Real Madrid. Et pas certain qu’ils aient gagné au change. Ce qui est vrai aussi pour le club espagnol, sensé rencontrer initialement Benfica.

Cette nouvelle confrontation entre les deux clubs, qui étaient dans le même groupe en 2019-2020, sera un remake du 8e de finale de 2018 fatal aux Parisiens avec des défaites à l’aller à Madrid (3-1) comme au retour à Paris (1-2). Le Real Madrid avait été ensuite sacré quelques mois plus tard, soulevant la 13e Ligue des champions de son histoire.

Si le douloureux souvenir du passé risque de remonter à la surface d’ici le premier acte sur la pelouse du Parc des Princes, c’est surtout le contexte autour de cette affiche qui risque de faire couler beaucoup d’encre. A commencer par l’avenir de Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant français, qui était déterminé à rejoindre la formation espagnole l’été dernier, est annoncé avec insistance du côté du Real Madrid.

Ce rendez-vous aura forcément une saveur particulière pour le champion du monde 2018 et devrait attiser encore un peu plus la rivalité entre les deux clubs après leur passe d'arme estival. Reste à savoir si l’issue pourrait influer sur sa décision et son futur en cas de qualification du PSG. S’il n’est pas trop tard car le numéro 7 parisien sera libre de signer dans le club de son choix à partir 1er janvier.

PCet affrontement sera aussi particulier pour Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a rejoint le PSG en juillet dernier après avoir passé 17 saisons au Real Madrid, où il a tout gagné. Il sera attendu de pied ferme par les supporters lors du match retour à Santiago Bernabeu. A condition qu’il soit en mesure de jouer. Car depuis son arrivée dans la capitale française, il a enchaîné les pépins physiques, qui lui ont gâché son ultime saison avec les Merengue, et n’a joué qu’une seule rencontre sous ses nouvelles couleurs.

Lionel Messi aura lui sûrement à cœur de briller face à un club qu’il a souvent malmené lorsqu’il portait le maillot du FC Barcelone. Mais l’Argentin devra monter en puissance et afficher un meilleur visage. A l’image du PSG, qui a terminé 2e de son groupe derrière Manchester City et enchaine les prestations peu convaincantes depuis le début de la saison même si les Parisiens occupent largement la tête de la Ligue 1.

