Tennis : de lourdes peines infligées à 6 Marocains pour des matchs truqués

Six joueurs marocains de tennis, reconnus coupables de tricherie, ont écopé de lourdes suspensions mardi.

L'enquête, qui a été menée par QC Charles Hollander, a conclu que les joueurs, suspendus provisoirement en juillet, étaient coupables de plusieurs infractions et de divers chefs d'accusation de trucage de matchs, y compris le trucage d'éléments de matchs, la réception d'argent pour le trucage et le défaut de signaler des approches corrompues.

Ayoub Chakrouni a été suspendu à vie et a écopé d'une amende de 10.000 dollars (8.870 euros). De leurs côtés, Amine Ahouda et Anas Chakrouni ont respectivement été suspendus onze et dix ans.

Mohamed Zakaria Khalil, Soufiane El Mesbahi et Yassir Kilani ont reçu une suspension de neuf ans. Les cinq derniers cités devront s'acquitter d'une amende de 5.000 dollars (4.435 euros).

«Les sanctions signifient qu'il est interdit aux joueurs de jouer ou d'assister à tout événement de tennis autorisé ou sanctionné par une instance internationale de tennis ou une association nationale pour la durée de leurs interdictions», a déclaré l'ITIA dans un communiqué.

Les six marocains ont vingt jours pour faire appel devant le Tribunal arbitral du sport.