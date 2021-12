Tunisie-Egypte, Qatar-Algérie, Coupe Arabe 2021 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les demi-finales de la Coupe Arabe 2021, Tunisie-Egypte et Qatar-Algérie, auront lieu mercredi 15 décembre. Voici le programme TV.

Après des quarts de finale de haute intensité, place au dernier carré. La Tunisie, vainqueur dans la difficulté d’Oman (2-1), retrouvera l’Egypte qui a dû attendre les prolongations pour éliminer la Jordanie.

Dans l’autre demi-finale, le Qatar, hôte de la compétition et de la future Coupe du monde 2022, a écrasé les Emirats Arabes Unis (5-0) et sera opposé à l’Algérie, qui a écarté le Maroc au terme d’un match fou et d’une série de tirs au but (2-2, 5-3 tab).

Programme TV

Coupe Arabe 2021

Demi-finales

Mercredi 15 décembre

16h : Tunisie-Egypte sur la chaîne Youtube de la FIFA

20h : Qatar-Algérie sur la chaîne Youtube de la FIFA