Vidéo : Kylian Mbappé a recalé Spider-man et Tottenham lors de la cérémonie du Ballon d’or

Une rencontre pour le moins amusante. A l’occasion de la cérémonie du Ballon d’or, le 29 novembre dernier, au théâtre du Châtelet, Kylian Mbappé a croisé et fait la connaissance de Tom Holland, qui incarne Peter Parker dans le prochain Spider-man. Et l’acteur britannique, fan de Tottenham, a demandé à l’attaquant français de rejoindre les Spurs. Sans succès.

L’anecdote a été racontée par Tom Holland en pleine promotion avant la sortie en salles, ce mercredi, de Spider-Man : No Way Home. Invité à la remise du précieux trophée, remporté par Lionel Messi, il a pu échanger avec le champion du monde 2018. Et, sûrement au courant de la situation contractuelle de l’attaquant du PSG, en fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain, il lui a vivement conseillé de signer en faveur de son club de cœur.

«Je lui ai dit: ‘Très heureux de te rencontrer’. Il était super sympa et je lui ai dit : ‘Mec, il faut vraiment que tu viennes à Tottenham’. Et là, il a explosé de rire», a-t-il confié. Amusé par cette requête, Kylian Mbappé a repoussé la demande de l’acteur dans un large sourire. «Non, impossible. C’est impossible !», a lancé l’international français. La mission de «Spider-man» de tenter d’attirer Mbappé a ainsi échoué.

Et s’il y avait peu de chances, ces déclarations ont le mérite d’être claires et ne laissent aucun espoir à Tottenham d'attirer Kylian Mbappé, libre de signer dans le club de son choix à partir du 1er janvier. Le Real Madrid, futur adversaire de Paris en 8e de finale de la Ligue des champions, tient la corde pour s’attacher les services de l’ancien monégasque, même si le PSG espère toujours le faire prolonger.