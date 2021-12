Vidéo : la fin de match complètement folle entre Oklahoma City et la Nouvelle-Orléans

C’est fou ce qu’il peut se passer en moins de 5 secondes en NBA. La folle victoire des Pelicans de la Nouvelle-Orléans sur le terrain du Thunder d’Oklahoma City, dans la nuit de mercredi à jeudi, en est la parfaite illustration.

L’horloge affiche 4,5 secondes et les Pels mènent de trois points (107-110) quand la rencontre bascule dans le prodigieux.

Shai somehow tied the game with 1.4 on the clock... and Devonte' Graham won it for the @PelicansNBA with the CRAZY LONG DISTANCE #TissotBuzzerBeater! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/D1jQ3tWSLx

— NBA (@NBA) December 16, 2021