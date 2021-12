NBA : Stephen Curry bat le record de paniers à trois points inscrits en carrière

Stephen Curry s'est emparé du record de paniers à trois points inscrits en carrière cette nuit, au Madison Square Garden, face aux Knicks de New York.

La superstar des Warriors de Golden State a dépassé les 2.973 paniers primés derrière l’arc de Ray Allen en carrière au bout de 7 minutes et 33 secondes dans le premier quart-temps. Avec un deuxième tir longue distance inscrit sous les acclamations du public du Madison Square Garden. Dans le stade, Ray Allen était justement présent pour assister à cette rencontre pas comme les autres. Son père, Dell Curry, et sa mère, Sonya, débordaient d'émotion.

Reggie Miller, qui longtemps était le détenteur de ce record (avant que Ray Allen ne le dépasse en février 2011, ndlr), était quant à lui aux commentaires du match pour la chaîne américaine ESPN. Toutes les personnes qui assistaient à la rencontre ont alors eu conscience de vivre un moment historique. Stephen Curry a terminé la rencontre avec 5 paniers à trois points (sur 14 tentatives), ce qui porte son total à 2.977.

Start with history...end with a W





After becoming the NBA's all-time leader in threes made, @StephenCurry30 (22 points) powers the @warriors to an NBA-best 23-5 record! pic.twitter.com/AALbK4RHav — NBA (@NBA) December 15, 2021

Tout le monde savait que Stephen Curry, qui tourne à plus de 5 paniers à trois points inscrits en moyenne par match cette saison, réaliserait cet exploit cette nuit. Et il était grand temps que ce soit fait, car depuis quelques matchs, la perspective du record empiètait sur son niveau de jeu. Comme l’avait souligné son coach, Steve Kerr, après la victoire in extremis de Golden State face aux Pacers d’Indiana la nuit précédente.

Steve Kerr thinks Steph's been too focused on the record the past few games. pic.twitter.com/Fc51LzSmM7 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 14, 2021

«Je pense qu’il essayait un peu trop de forcer ces derniers matchs, de mettre des trois points et obtenir le record», a expliqué l’entraîneur de Stephen Curry, qui a terminé la rencontre avec un 5/15 à trois points la nuit dernière. Ce constat se vérifiait sur le terrain, où le jeu offensif parfaitement huilé des Warriors semblait trop souvent relégué au second plan ces derniers temps.

Un pourcentage en baisse ces derniers matchs

Sur les trois dernières rencontres avant l'opposition face aux Knicks, Stephen Curry avait tenté pas moins de 46 tirs derrière l’arc, pour seulement 14 paniers inscrits. Soit un peu plus de 30% de réussite, une réelle baisse d’efficacité par rapport à l’excellent 40,1% qu’il affiche cette saison (sur 13,4 tentatives par matchs, sa moyenne la plus haute en carrière).

That's lot of buckets in one photo pic.twitter.com/KTskRqnQjl — NBA TV (@NBATV) December 15, 2021

Pourquoi le record de paniers à trois points de Stephen Curry est-il à ce point remarquable ? Ray Allen a joué 1.300 matchs pour atteindre le total de 2.973 paniers à trois points inscrits en carrière. Stephen Curry vient de le dépasser en ayant joué… 789 matches, soit 511 de moins que l’ex-gloire des parquets.

On peut également saluer le fait que le record vient de tomber au Madison Square Garden, l’antre mythique des Knicks de New York où Stephen Curry, le 27 février 2013, avait planté 54 points dans une défaite de son équipe. Une performance qui reste, aux yeux de nombreux observateurs, comme le match dans lequel il signalait au reste de la ligue sa montée en puissance à venir. La suite, tout le monde la connaît.