Biathlon : Julia Simon décroche la 2e place de la poursuite du Grand-Bornand

La savoyarde de 25 ans a pris la deuxième place de la poursuite ce samedi 18 décembre, entre les deux sœurs suédoises Elvira et Hannah Oeberg.

Revancharde après un début de saison compliqué, Julia Simon est arrivée métamorphosée au Grand-Bornand.

Partie avec 47 secondes de retard suite à une treizième place encourageante sur le sprint jeudi dernier, la biathlète française a franchi la ligne d’arrivée la main sur le coeur. Et pour cause, éblouissante sur la piste, Simon s’est illustrée au tir avec un beau 19 sur 20. C’est le septième podium de sa carrière.

PODIUM





Julia Simon renoue avec le podium à domicile !! La Français 2️ de la Poursuite dans une AMBIANCE DE à @BiathlonALGB !@BescondAnais





Nordic Focus pic.twitter.com/FNXI9Z94a8 — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) December 18, 2021

Face à une Elvira Oeberg éminente et rapide, la biathlète des Saisies (73) n’a rien pu faire. La Suédoise s’est imposée après avoir conservé son avance tout le long de la dernière boucle. Sa sœur aînée, Hannah Oeberg a quant à elle, pris la troisième place de la course. Enfin, vainqueure du sprint, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseleand termine au pied du podium mais reste en tête du classement général.

Le camp tricolore féminin signe toutefois une belle prestation avec cette médaille d’argent et la sixième place d’Anaïs Bescond très en forme. Les deux autres Françaises Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet terminent dans le top 20 avec respectivement la quatorzième et la dix-septième place.

Grâce à la performance de Julia Simon, quatre Françaises seront au départ de la mass start dimanche 19 décembre à 12h45.