Ski et «syndrome du deuxième jour», de quoi s'agit-il ?

L'association des Médecins de Montagne (MdM) explique que les aficionados des sports d’hiver doivent prendre garde au « deuxième jour », synonyme de danger sur les pistes.

La neige, le ski, l’effort, le chalet, tout est réuni pour parfaire ses vacances à la montagne. Après une année blanche en raison de la fermeture des remontées mécaniques, la saison 2021-2022 reprend sous les meilleurs hospices avec un très bon enneigement selon les professionnels de montagne.

Or, les médecins préconisent de faire attention au deuxième jour sur les pistes. En effet, le premier jour, les skieurs sont excités, ils dévalent à toute vitesse sur les pistes, multiplient les efforts jusqu’à la crampe et la fatigue se fait ressentir à la fin de la journée, qui plus est pour ceux et celles qui ne pratiquent, d’ordinaire, que très peu d’activité physique. Muscles, articulations, nerfs, tout y passe. Et c’est le lendemain que tout peut se gâter.

Un risque d'accident plus élevé

Les efforts de la veille sont toujours imprimés sur le corps, les muscles et le temps d’attention répondent moins bien, bref, les skieurs sont fatigués. C’est à ce moment-là, précisément, que le risque d’accident est le plus élevé.

Les médecins préconisent donc de modérez les efforts, de baisser en intensité et de choisir des pistes plus accessibles. Rentrer une ou deux heures plus tôt est également conseillé, tout comme s’hydrater régulièrement.