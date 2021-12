Vidéo : le KO foudroyant dès le premier round de Derrick Lewis à l’UFC

Le dernier combat de l’année a tourné court à l’UFC. Battu en août dernier par Ciryl Gane, Derrick Lewis a pulvérisé son compatriote américain Chris Daukaus, samedi, à Las Vegas, avec un KO foudroyant dès le premier round lors du main event à l’UFC Fight Night.

«The Black Beast» était visiblement très pressé de partir en vacances. Et Chris Daukaus, ancien officier de police qui a décidé de se consacrer pleinement au MMA, a pu le constater. Derrick Lewis n’a eu besoin que de 3’’36 pour envoyer son adversaire au tapis dans ce choc des poids lourds.

La bête avait bel et bien été relâchée!





Résultat #UFCVegas45 : @TheBeast_UFC l'emporte sur Chris Daukaus par KO à 3:36 du 1er round pic.twitter.com/86uC8s0Fg8 — UFC Québec (@UFCQuebec) December 19, 2021

Le long de la cage, Lewis a enchaîné les coups dans la tête de Daukaus, incapable de se défaire de l’emprise du numéro 3 des poids lourds. Et d’une dernière droite foudroyante en plein dans le visage, «The Black Beast» a éteint l’ancien policier complètement KO pour s’offrir un 5e succès lors de ses six derniers combats. Et surtout décrocher une 13e victoire par KO. Un record à l’UFC. «Je suis fier d’être le combattant avec le plus de KO», a-t-il commenté après la rencontre.

Et après sa défaite pour la ceinture face à Gane, Derrick Lewis «aimerait bien avoir un nouveau combat pour le titre». En attendant de voir éventuellement son souhait se réaliser, il va profiter de quelques jours de vacances en compagnie de sa femme.