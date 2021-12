UFC 270 : Ngannou-Gane, le trailer du choc dévoilé

L’UFC a dévoilé ce lundi la vidéo du premier trailer du choc Francis Ngannou-Ciryl Gane prévu le 22 janvier prochain.

S’il y a une chose sur laquelle les Américains sont imbattables, c’est bien le storytelling. L’organisation américaine de MMA l’a une nouvelle fois démontré en faisant monter la pression à un mois de l’affrontement que tout le monde attend.

Dans ce premier trailer, on retrouve les moments les plus forts de la carrière de chacun des deux rivaux. Le KO de Francis Ngannou sur Alistair Overeem, la victoire de Ciryl Gane face à Derrick Lewis, sans oublier le fameux moment où le Camerounais est passé à côté du Français sans le saluer lors d’une réunion à New York.

Ngannou avait expliqué qu’il ne s’était pas arrêté pour ne pas avoir à saluer Fernand Lopez, l’entraîneur de Ciryl Gane… mais aussi son ancien coach.

Francis Ngannou, champion en titre des poids lourds, et Ciryl Gane, champion intérimaire des poids lourds, s’affronteront à l’UFC 270 le 22 janvier prochain, en Californie.

