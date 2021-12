UFC : Francis Ngannou-Ciryl Gane, le combat qui «excite» Dana White

Dana White, patron de l’UFC, a confié qu’il avait hâte de voir l’affrontement entre Francis Ngannou et Ciryl Gane prévu le 22 janvier prochain en Californie.

Alors que la prestigieuse organisation de MMA de la planète est désormais en vacances quelques jours, son dirigeant s’est confié sur 2022. Un journaliste lui a alors demandé ce qu’il attendait le plus. Et la réponse fut évidemment le choc entre le Camerounais et le Français à l’UFC 270.

«Ciryl Gane contre Francis Ngannou, c’est le combat qui m’excite le plus en ce moment», a avoué Dana White en conférence de presse. Les deux rivaux doivent s’affronter pour le titre suprême des poids lourds. Ngannou détient la ceinture «officielle», Gane la ceinture intérimaire qu’il a remporté contre Derrick Lewis en août dernier.

«Ce sont deux durs à cuire, en poids lourds, à leurs meilleurs niveaux, a analysé le patron de l’UFC. L’un est rusé, a un bon jeu de jambes et de bonnes mains. L’autre a un pouvoir du KO sur un coup dévastateur.» Il a hâte. Et nous aussi.

